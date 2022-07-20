بخطوات بسيطة... احصلي على حواجب طبيعية

بغداد - ياسين صفوان - الحواجب جزء أساسي من مقومات جمال الوجه، وخصوصًا في الصيف الذي تبتعد خلاله الشابات والسيدات نوعًا ما عن مساحيق الماكياج وتبحثن عن مظهر طبيعيّ.

وسنعرض إليك في هذه المقالة 5 خطوات بسيطة جدًّا وكفيلة بإعطاء حاجبيك مظهرًا طبيعيًّا.

الخطوة الأولى: تمشيط الحاجبين إلى الأعلى بواسطة فرشاة خاصّة

الخطوة الثانية: استخدام قلم حواجب أو جل حواجب بفرشاة ذات زاوية لملء الحاجبين من نصف الحاجب وليس من بدايته

الخطوة الثالثة: ملء الفراغات بضربات خفيفة إلى الأعلى من دون سحب الفرشاة ذهابًا وإيابًا

الخطوة الرابعة: إضافة لمسة من الهايلايتر أو الكونسيلر أسفل عظمة الحاجبين



وإذا كنت تعانين من قلّة الشعر في حاجبيك، فهناك وصفات طبيعية عديدة لتكثيفها أبرزها:

- دهن الفازلين الطبي على الحاجبين وتركه لبضع ساعات ثم غسله

- فرك الحاجبين بالحليب وتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم غسله

- وضع ماء البصل على الحاجبين وتركه لبضع دقائق ثم غسله

- مسح الحواجب بقطعة قطن تحتوي على حَلْيب جوز الهند وتركه لعدة ساعات ثم غسله

- استخدام جل الصبار للحصول على حواجب أكثر سمكًا

- وصفة القهوة: دهن خليط من ملعقة كبيرة من القهوة، زيت جوز الهند والكاكاو وتركه لمدّةساعة إلّا ثلث ومسحه بعدها بقطعة من القطن

وللحصول على النتيجة المرجوّة، عليك تكرار تطبيق إحدى هذه الوصفات مرتين إلى ثلاثة في الأسبوع.