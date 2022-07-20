مصرف حكومي يطلق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

وأكد البيان أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين".