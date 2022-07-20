السفيرة الأمريكية تخص السومرية بمعلومات حول الربط الكهربائي.. ماذا قالت عن جيران العراق؟

وقالت رومانوسكي رداً على سؤال مراسل الخليج 365، إن "هناك ثلاث طرق لتعزيز شراكة العراق والولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال، هناك الربط الكهربائي بين العراق والأردن، فالولايات المتحدة حققت الغاية من خلال طريقي الدبلوماسية والمساعدة المالية".وأضافت، أن "المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة، كانت اقتصادية ودبلوماسية، حيث وافقت شركة أمريكية، على إتمام وعمل مشروع الربط الكهربائي وهو استثمار تجاري، لكن تم إنشاء البنى التحتية للربط الكهربائي في الأراضي العراقية والأردنية بين البلدين".

وتابعت: "لهذا أؤكد، أن هذه الشركة الأمريكية كانت لبناء البنى التحتية الكهربائية، وفي الجانب الأردني تحقق هذا أيضا من خلال بناء البنى التحتية عن طريق وكالة التنمية الأمريكية، وصولا إلى الحدود العراقية، فلهذا فعلنا الشيء ذاته في البلدين".



وأكمل: "في العراق والاردن، ومن خلال التمويل المادي والدبلوماسية الاقتصادية، تم أيضا طرح هذه كمناقصة، وقامت بتحقيق هذا الأمر في الجانب العراقي، شركة أمريكية".

ولفتت إلى أن "المشروعين الآخرين حصراً، كانا من خلال دبلوماسية اقتصادية، وعملنا على حث وتشجيع ودفع الدول الصديقة والشركاء في السعودية والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في أن يكون هناك موقف شمولي لتعزيز وتلبية حاجات العراق الأساسية من الكهرباء في المحافظات الجنوبية، فلديكم جيران أغنياء جداً، ولذلك استثمرنا في علاقاتنا معهم بأن تتوحد الجهود وتتضافر لاستكمال هذه الوفرة المالية لديهم لدعم العراق".

وبيّنت قائلة: "أن الولايات المتحدة مستمرة بدعم العراق، وتلبية حاجاته من خلال الموارد والدبلوماسية، وأيضا إظهار القوة، ولكن بشكل إيجابي وليس استعلائياً".