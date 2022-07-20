محاولة لإقناع رونالدو بالانتقال إلى آرسنال

وقال مورجان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لقد كان لدي الكثير من الاتصالات مع رونالدو في الأسبوع الماضي، أعتقد بشكل مؤكد أن كريستيانو لن يلعب أي مباراة أخرى مع مانشستر يونايتد".

وزعمت العديد من التقارير أن رونالدو طلب الرحيل رسميًا عن الشياطين الحمر.

وأضاف: "أنا فقط أعتقد أنه تجاوز مرحلته مع مانشستر يونايتد من الناحية العقلية.. لن أقول ما قلناه لبعضنا البعض، لكن كما قلت منذ البداية لا أعتقد أن كريستيانو يشعر بأن يونايتد يشاركه نفس الطموحات".

وتابع: "أعتقد أن رونالدو يشعر بأن الصفقات التي يبرمها النادي، ومدى الالتزام الذي أظهروه بالموسم الماضي، تسبب في غياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا".

وواصل: "يجب أن يعرف مشجعو آرسنال الذين يستمعون لي أنني أفعل كل ما في وسعي لمحاولة إقناعه بالقدوم إلى الجانرز".



وأردف: "إنه كان على أعتاب التوقيع مع آرسنال، عندما كان يبلغ 18 عامًا، أثناء تواجد آرسين فينجر، لكن في اللحظة الأخيرة لعب يونايتد مباراة ودية ضد سبورتنج لشبونة، ولم يترك فيرجسون المباراة حتى وقع معه".

واختتم: "أعتقد أنه سيعود إلى المنزل! إنه في الهجوم إلى جانب جيسوس ونكيتياه.. سيكون هجومنا رائعًا.. لما لا؟".