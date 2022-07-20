التعليم تعلن فتح التقديم على استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فتح نافذة التقديم إلى استمارتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة 2021/2020.





وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "التقديم الإلكتروني الى الاستمارتين ضمن القناتين (العامة وذوي الشهداء) عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) يستمر الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2022/8/21".



وأضافت، أن "ما يتعلق بالطالب (المؤجل أو الراسب) الراغب بتعديل الترشيح فإن إجراءات التقديم تبدأ عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق مؤسسة الشهداء حصرا".

