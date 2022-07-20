العامري يخاطب الصدر بشأن التسريبات المنسوبة للمالكي وينتقد 'قمة جدة'

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الترفع عن التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، فيما أكد ان الإسراع في اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة مطالب ملحة لأجل الاستقرار ودفع الفتن وإعادة هيبة الدولة.



وقال العامري خلال مهرجان الغدير الدولي الثالث عشر للإعلام ، "أصبحنا متعطشين لعودة المصداقية المفقودة في الإعلام والفن والأدب بكل أشكاله وفقدان المصداقية وشيوع الزيف والأيهام والخداع في الإعلام كارثة حقيقية تهدد حياة الشعوب وتزعزع الأمن".

واضاف ان "العراق يعيش هذه الأيام الانعكاسات الخطيرة للإعلام المبني على الأكاذيب والبهتان والتسريبات التي يتم بثها هذه الأيام ماهي الا نموذج لإعلام منحط غارق في الدونية".

وتابع، "ندعو المعنيين إلى أن يترفعوا عن التأثر بهذه الأعمال الدنيئة كما ندين كل هذه الأساليب وعلى الواعين الانتباه إلى المؤامرة وأتمنى على سماحة السيد مقتدى الصدر أن يترفع ويتسامى عن هذه التسجيلات المسربة".

وبين العامري ان "الإسراع في اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء وتشكيل الحكومة مطالب ملحة لأجل الاستقرار ودفع الفتن وإعادة هيبة الدولة"، مردفا انه "يجب تشكيل الحكومة لمواجهة كل المخاطر وهي ضرورة دائمة من اجل تحقيق مطالب شعبنا في مقدمتها الاستقلال والسيادة والأمن والخدمات ومكافحة الفساد".

ودعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري "الكرد لحسم موضوع رئيس الجمهورية وكذلك الاطار لحسم موضوع رئيس الوزراء لإكمال الاستحقاقات الدستورية"، مشيرا الى انه "مهما مر العراق بظروف صعبة ومهما تأخرت خطوات حسم الاستحقاقات الدستورية فإننا لم ولن نسمح بأن يتحول هذا الظرف الشاغل إلى مظلة لتمرر من تحتها الأجندات المشبوهة".

واوضح انه "لا يمكن للعراق أن يكون جزءا من المعسكر الصهيوني في المنطقة"، لافتا الى ان "المؤتمرات واللقاءات الأخيرة بالمنطقة للدفاع عن الكيان الصهيوني هي انحدار لأدنى أشكال العار التاريخي".

وأكمل العامري ان "قوانين العراق السابقة ودستوره الحالي وقانون تجريم التطبيع كلها تمنع من أين يكون العراق جزء من المنظومة التي تخدم الكيان الصهيوني"،

واختتم بالقول، "بإرادة الصادقين والأوفياء للعراق ولفلسطين لن تتحقق مشاريع الكيان الصهيوني".