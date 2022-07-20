لم تنجُ سوى الكعكة... موجة تُفسد حفل زفاف! (فيديو)

ما حصل في حفل زفاف أقيم على أحد شواطئ الجزيرة منذ يومين، لم يكن أبدًا في الحسبان.أفسدت موجة ضخمة الحفل تاركةً العروس والعريس والحضور في موقف لا يحسدون عليه.ففيما كانوا يتناولون المشروبات ويتبادلون أطراف الحديث، فجأةً غرقت الطاولات المزينة بأجمل أنواع الأزهار وعلت أصوات الصراخ خلال ركضهم للاختباء.ورغم عدم تسجيل إصابات وضحايا للعاصفة الاستوائية غير المتوقّعة، تبلل قسم من الحضور مقابلين ذلك بالضحك.