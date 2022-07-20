رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان 'اصعد للكمر' (فيديو)

وأكّد الطرفان أن "الإشاعات ليست سوى إثبات عن شهرة ونجاح الفنان وشركة إدارة أعماله، ولا تفيد إلا لتدفع الآخرين إلى قفزة جديدة في سلّم نجاحاتهما".

وقُدمت "اصعد للكمر" بإحساس مرهف بصوت رحمة الذي يسحر القلوب وهي من كلمات حيدر الأسير، الحان الكبير علي صابر وتوزيع محب الراوي.



ولفتت رياض الانتباه من خلال الـ"ليريك فيديو" الجميل الذي يرسم وجهها بكل فنّ وتقنية عالية، على كلام الاغنية ورسومات خيالية.