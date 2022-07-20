شاهد.. مهرجان أهداف برشلونة أمام إنتر ميامي

الخليج 365 – رياضة

حقق برشلونة الإسباني فوزا عريضا على إنتر ميامي الأمريكي 6-0 فجر الأربعاء، في المواجهة الودية التي جمعتهما على ملعب لوكهارت في الولايات المتحدة الأمريكية.



وافتتح الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهرجان أهداف برشلونة في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

وأضاف الوافد الجديد رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 25 من تسديدة فشل حارس إنتر ميامي في التعامل معها بعد عرضية من أليخاندرو بالدي.





وأحرز أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 41 مستغلا تمريرة من رافينيا قبل أن يسدد الكرة في شباك حارس مرمى إنتر ميامي.

وفي الشوط الثاني، زاد بابلو جافي غلة فريقه في الدقيقة 55 بعد تسديدة يسارية محولا الضربة الركنية التي نفذها ممفيس ديباي في شباك حارس مرمى إنتر ميامي.

ثم سجل ممفيس ديباي الهدف الخامس لبرشلونة في الدقيقة 69 من الشوط الثاني بعد فاصل مهاري حيث راوغ مدافع إنتر ميامي قبل أن يضع الكرة بيسراه في الشباك.

وبعدها بدقيقة واحدة، تمكن عثمان ديمبيلي من إنهاء سلسلة أهداف فريقه بإضافة الهدف السادس في الدقيقة 70.