خطأ طبي جديد بعملية تجميل ينهي حياة امرأة في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة تبلغ من العمر قرابة الـ 38 سنة، توفيت نتيجة خطأ طبي في أثناء إجراء عملية تجميلية لها (شفط) داخل أحد المستشفيات وسط بغداد".

ويوم الأحد الماضي، أفاد المصدر نفسه، بوفاة شابة من مواليد 2000، في أثناء اجراء عملية تجميل (شفط) داخل احد مراكز التجميل ضمن منطقة الغدير".

