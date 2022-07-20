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انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تثير جدلاً كبيراً بتصريحاتها 'الصادمة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شيرين عبد الوهاب تصدرت مواقع التواصل في الساعات الأخيرة، بعد التفاصيل الصادمة التي حكتها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، حيث وجهت إليه عدة اتهامات خلال مداخلة لها مع برنامج "كلمة أخيرة"، والتي أغضبت أيضاً أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود منها.
وروت شيرين عدة وقائع صادمة عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، ووجهت إليه عدة اتهامات خلال تصريحاتها وعلى رأسها اتهامها له بضربها وسحلها وتعنيفها، وقالت إنها تعرضت للإهانة المتكررة منه، واتهمته بتهديدها مع بناتها بالسلاح، وهو ما جعلها تحرر محضر عدم تعرض ضده في الفترة الأخيرة، وقالت إن بناتها عشن فترة صعبة أثناء زواجها من حسام حبيب لدرجة أنه كان يجعلها تكره بناتها.
وقالت عبد الوهاب في تصريحاتها إن حسام حبيب سرق سيارتها، ويطالبها بالحصول على نسبة من أعمالها الأخيرة، وقالت إنها كانت تعيش في سجن معه لمدة 4 سنوات، وعاشت معه في علاقة سامة، وجعلها تخسر جميع من حولها وخسرت شقيقها ووالدتها وبناتها وجمهورها والعاملين معها، وذلك بسبب شعوره الدائم بوجود مؤامرة من الجميع ضده، وهو الأمر الذي كانت تصدقه، واتهمت شيرين حسام حبيب أيضاً بدفعها لحلق شعرها وإيذاء نفسها.
وقالت عبد الوهاب في تصريحاتها إن حسام حبيب سرق سيارتها، ويطالبها بالحصول على نسبة من أعمالها الأخيرة، وقالت إنها كانت تعيش في سجن معه لمدة 4 سنوات، وعاشت معه في علاقة سامة، وجعلها تخسر جميع من حولها وخسرت شقيقها ووالدتها وبناتها وجمهورها والعاملين معها، وذلك بسبب شعوره الدائم بوجود مؤامرة من الجميع ضده، وهو الأمر الذي كانت تصدقه، واتهمت شيرين حسام حبيب أيضاً بدفعها لحلق شعرها وإيذاء نفسها.
واتهمت شيرين عبد الوهاب حسام حبيب أيضاً باستغلالها مادياً ومحاولة إيقاف مسيرتها ونجاحها، وقالت إنها كانت تشتري له الأغاني وتساعد أسرته مادياً ولكنه كان يعطل عملها ويماطل في عمله أيضاً، وتسببت تصريحات شيرين في غضب أسرة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، واتهمتها الأسرة بالتنمر منه بعد ذكرها له في تصريحاتها ضد حسام حبيب.
وأصدرت أسرة حسن أبو السعود بياناً هاجمت به شيرين عبد الوهاب وجاء به: "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟ التنمر والسخرية من الناس عيب..بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت - ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا..لأن قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي، لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحداراً من الشر والدناءة".
ورد أيضاً حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب في رسالة صوتية له مع برنامج "إي تي بالعربي"، وقال إنه سيرد عليها بالمستندات وسيلجأ للقضاء ضد تصريحاتها التي وصفها بالكلام المرسل، وجاء ذلك بعد تقديم شيرين عبد الوهاب لاعتذار لجمهورها بسبب إخفائها عدة حقائق عنهم ومحاولتها تجميل صورة حسام حبيب بنفي استغلاله لها وضربها وإيذائها، وبررت أنها فعلت ذلك بسبب رغبتها في الحفاظ على سمعته ولأنه طلب منها ذلك لتبرئته أمام الجمهور.