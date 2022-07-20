انت الان تتابع خبر في السليمانية: تزايد أعداد المصابين بالسرطان‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مستشفى السليمانية للسرطان استقبالها نحو الفي حالة خلال اليومين الماضيين فيما أرجع مختصون اسباب تزايد تلك الحالات الى قلة التوعية.

أكثر من ألفي حالة استقبلها مستشفى السليمانية للسرطان خلال الساعات الماضية الامر الذي ينبئ بخطر تزايد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية خلال الاونة الاخيرة .



وبحسب مدير المستشفى فإن البناية التي تم انشاؤها في العام الفين وسبعة كانت معدة لاستقبال مئة مواطن يومياً وكان عدد الحالات المسجلة بالاصابة لا يتجاوز أربع حالات يوميا، لكن في السنوات الخمس الماضية ازدادت الأعداد بصورة كبير حيث يراجع المستشفى أكثر من ستمئة مواطن يوميا ويتم تسجيل خمسة عشر حالة إصابة بالسرطان يوميا

وعن احصائيات الاصابات بالسرطان خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، أوضح مسؤول المستشفى أنه تم تسجيل قرابة ألف وثمانمئة حالة، حيث ان الإصابات في تزايد منذ عام الفين وواحد وعشرين حيث تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمئة حالة.



ويرجع مختصون أسباب تزايد الإصابات السرطانية، الى عدم وجود خطة للتوعية من مخاطر السرطان والوقاية منه وعدم توفير موازنة مالية كافية لمواجهة المرض فضلا عن قلة الكوادر وانعدام الاجهزة والمعدات الطبية.