انت الان تتابع خبر بمعدلات مرتفعة... طرق العراق تحصد أرواح المدنيين ‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - آلاف الإصابات بمختلف انواعها خلفتها حوادث السير والمشاجرات والعنف الاسري، ضمن احصائيات دقيقة، حيث اكد المختصون على ضرورة وضع المعالجات للتقليل من هذه الأرقام.

أرقام وإحصاءات كبيرة سجلت أعداد الإصابات بأنواعها المختلفة، وكان لحوادث السير الرقم الاكبر فيها، يقول المسؤولون في وزارة الصحة ان هذا الامر يشكل عبئاً على إمكانات الوزارة رغم قدرة تجنبه باتباع طرق السلامة.



ويرى القائمون على عملية إحصاء هذه الارقام انها جمعت بعناية ومن مصادر موثوقة، معتبرين ذلك خطراً يهدد حياة الفرد والمجتمع، يأتي ذلك في وقت تعلق اطراف اخرى آمالها على اقرار الموازنة لتتم عمليات صيانة الطرق والاعتماد على المنظومات الحديثة لمراقبة الشوارع خاصة السريعة منها.

ولا تزال الطرق في العراق تحصد أرواح المدنيين يومياً وبمعدلات مرتفعة بسبب تضررها وعدم وجود صيانة لها، وهي مسألة باتت تحتاج الى حلول سريعة من قبل الجهات المختصة.