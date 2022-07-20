تسجيل إصابة بـ 'الموت الأسود' في الصين

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، إن "المصاب عاد إلى ينتشوان من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم".

وأشارت إلى أنه "تم فرض المستوى الرابع من تدابير الطوارئ للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه في منطقة نينغشيا هوي".

