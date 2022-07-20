انت الان تتابع خبر تسجيل إصابة بـ 'الموت الأسود' في الصين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بتسجيل إصابة بالطاعون الدبلي المعروف بـ"الموت الأسود" في مدينة ينتشوان في منطقة نينغشيا هوي، ذاتية الحكم شمال غرب الصين.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، إن "المصاب عاد إلى ينتشوان من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم".
وأشارت إلى أنه "تم فرض المستوى الرابع من تدابير الطوارئ للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه في منطقة نينغشيا هوي".
وأشارت إلى أنه "تم فرض المستوى الرابع من تدابير الطوارئ للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه في منطقة نينغشيا هوي".