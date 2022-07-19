ضبط شاحنة محملة بـ'الحمير' متجهة صوب بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت شرطة بيجي، ضبط شاحنة محملة بما يقارب الـ٣٠ حماراً متجهة صوب العاصمة بغداد.

وقال مدير شرطة بيجي العميد عبد الجبار خلف في حديث للسومرية، أن "مديرية الشرطة حققت مع صاحب الشاحنة الذي ادعى أنها لاحد معامل الطابوق في جنوب العراق"، لافتا إلى أن "المديرية اتخذت إجراءاتها خشية من بيعها لأحد المطاعم في البلاد نظراً لانتشار ظاهرة بيع لحوم الحمير في بعض المطاعم بالآونة الأخيرة".



وأضاف خلف، "اتخذنا كافة الإجراءات القانونية وأحيلت المضبوطات بكتاب رسمي للقاضي المختص والذي اصدر كتاباً باستوقافها".

