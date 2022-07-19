دي ليخت يوقع عقد انتقاله إلى بايرن ميونخ

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم توقيع جميع العقود بين يوفنتوس وبايرن ميونخ في صفقة دي ليخت".

وأضاف: "كما أن اللاعب الهولندي وقع عقود انتقاله إلى البافاري، وسيجري دي ليخت الجزء الثاني من الكشف الطبي، صباح اليوم الثلاثاء، ثم يغادر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى الفريق".



وكان بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع يوفنتوس حول صفقة دي ليخت، الأحد الماضي، مقابل 70 مليون يورو رسوم كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو.

وقالت تقارير إن عقد دي ليخت سيكون حتى حزيران 2027.

يذكر أن يوفنتوس يحاول التعاقد مع البرازيلي جليسون بريمر، مدافع تورينو، لتعويض رحيل ماتياس دي ليخت.

