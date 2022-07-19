بعد 14 عاما ..مهند وسمر يعودان بثنائية جديدة بعد العشق الممنوع

أصبحت ثنائية بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، من الثنائيات التي لاقت نجاحا كبيرا على الصعيدين التركي والعربي، على الرغم من عدم تعاون النجمين إلا في عمل واحد وهو مسلسل العشق الممنوع والذي تم عرضه في الفترة بين عامي 2008 و2010.ويتجدد لقاء بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، ولكن هذه المرة من خلال فيلم جديد يجمعهما وتدور أحداثه حول قصة حب تدور بينهما.

وفقاً لتقارير تركية، أن يتم تصوير فيلم بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ الجديد بين إسطنبول ونيويورك، وسيعرض على منصة نتفليكس.

ولاقى إعلان الاستعدادات الأولى لفيلم بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، ترحيبا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد كثيرون من عشاق النجمين التركيين انتظارهم لعرض الفيلم الجديد سريعاً.



ويعتبر دور مهند وسمر في العشق الممنوع من أهم الثنائيات التي قدمتها الدراما التركية وتمت دبلحتها للغة العربية، حيث شهد المسلسل نجاحا كبيرا وحقق نسبة مشاهدات واسعة، حتى إنه لا يزال يحقق نسبة مشاهدات جيدة كلما تم عرضه على الشاشة حتى الآن.