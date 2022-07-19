لقب عالمي مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى

وبعدما فعلها في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، عندما أصبح أول عداء غير كيني يحرز اللقب منذ 1980، أكد البقالي (26 عاما) مرة أخرى أنه "ملك" السباق واضعا حدا لسيطرة الكينيين عليه لمدة 15 عاما في بطولة العالم لألعاب القوى بنسختها الـ18 والتي تقام في مدينة يوجين الأمريكية.وقطع البقالي، بطل أولمبياد طوكيو، مسافة السباق بزمن 8.25:13 دقائق متقدما على وصيفه في الألعاب الأولمبية الإثيوبي لاميشا غيرما (8.26:01 د) والكيني كونسيسلوس كيبروتو حامل لقب الدوحة 2019 (8.27:92 د).

ونجح البقالي في تحقيق ما فشل فيه في النسختين الأخيرتين عندما نال الفضية في لندن 2017 والبرونزية في الدوحة 2019.

وهي الذهبية الأولى للمغرب منذ تتويج جواد غريب في ماراثون نسخة 2005 في هلسنكي، والحادية عشرة في تاريخ مشاركاته العالمي.



كما هي الذهبية الثالثة للعرب في سباق 3 آلاف م موانع بعد تتويج القطري سيف سعيد شاهين في باريس 2003 وهلسنكي 2005، والأولى للمغرب في المسافة بعدما نال علي الزين فضية 2001 في إدمونتون وبرونزية 1999 في إشبيبية.