الاتحاد الاوروبي: قطع روسيا للغاز سيكون سناريو صعب على أوروبا

وقال بوريل أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجمعوا على مواصلة دعم أوكرانيا وهو ما ترجمته حزمة المساعدات الخامسة الموجهة لتمويل مشتريات كييف العسكرية".

واضاف رداعلى تصريحات رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ان "بعض القادة الأوروبيين صرّحوا أن العقوبات كانت خطأ، لا أعتقد أنها خطأ، هذا ما ينبغي علينا فعله، وسنواصل فعله".



من جهته، حذّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نظراءه الأوروبيين خلال اجتماع الاثنين من أي محاولة لتخفيف عقوباتهم على روسيا أو الخضوع لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "التراجع أو الخضوع لمطالب (بوتين) لن ينجح. لم ينجح ذلك أبدًا. إنه فخّ".