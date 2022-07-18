الحلبوسي يجتمع برؤساء الكتل النيابية - عاجل

وقال مراسلنا، إن " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتمع برؤساء الكتل النيابية".

وفي وقت سابق، دعت رئاسة مجلس النواب إلى اجتماع للاتفاق على موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت رئاسة مجلس النواب، في بيان، إنّ "رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع يوم الاثنين الموافق 18 تموز/ يوليو، في الساعة 11 صباحاً".