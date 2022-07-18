روسيا تحدد شرطاً لإنهاء عمليتها العسكرية في أوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بعدم وجود إطار زمني للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، وستنتهي عند تحقيق جميع أهدافها.





وقال بيسكوف في تصريح صحفي، إن روسيا "ليس لديها شك في أن العملية العسكرية الخاصة ستنتهي بعد تحقيق أهدافها، حيث شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا وتكرارا على أن القوات المسلحة الروسية لديها أوامر واضحة بتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية لأوكرانيا، وتجنب سقوط ضحايا من المدنيين".



وأضاف، أن "القوات المسلحة الروسية تعمل بحذر شديد، باستخدام أسلحة عالية الدقة، تستثني أي ضربات موجهة إلى البنية التحتية المدنية، الأمر الذي لا يمكننا قوله عن الجانب الأوكراني".

