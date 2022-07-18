الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة 'حياة أو موت'

وأوضح بوريل لدى وصوله قائلا: "إن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق"، الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" بالتوصل لاتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

محمد يوسف

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