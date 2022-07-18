انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي: استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة 'حياة أو موت' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" بالتوصل لاتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.
ووصل بوريل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية.
وأوضح بوريل لدى وصوله قائلا: "إن حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق"، الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.