انت الان تتابع خبر بايرن ميونخ ويوفنتوس يتوصلان لاتفاق بشأن دي ليخت والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-18 | 10:31
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بات الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس، على أعتاب الانضمام رسميا إلى بايرن ميونخ، في إطار الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي.
فقد قال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، اليوم الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": "توصل بايرن ميونخ ويوفنتوس إلى اتفاق نهائي حول صفقة دي ليخت، أمس، مقابل 70 مليون يورو رسوم كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو".
وأضاف رومانو: "سيتم الانتهاء من الصفقة مطلع هذا الأسبوع.. وسيغادر دي ليخت إلى ميونخ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع العقد كلاعب جديد في بايرن".
يذكر أن يوفنتوس يحاول التعاقد مع البرازيلي جليسون بريمر، مدافع تورينو، لتعويض رحيل اللاعب الهولندي.
وأضاف رومانو: "سيتم الانتهاء من الصفقة مطلع هذا الأسبوع.. وسيغادر دي ليخت إلى ميونخ من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع العقد كلاعب جديد في بايرن".
واختتم: "عقد دي ليخت سيمتد حتى يونيو/حزيران 2027، وقد أرسله بايرن بالفعل إلى وكيله رافائيلا بيمنتا".
يذكر أن يوفنتوس يحاول التعاقد مع البرازيلي جليسون بريمر، مدافع تورينو، لتعويض رحيل اللاعب الهولندي.