هل يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

من الناحية النظرية، تعتبر القطع الجديدة نظيفة، لكن هناك احتمالات، منها: أنه تمت تجربة كل عنصر بواسطة شخص غريب قبل أن تصبح ملكًا لكِ، وحتى إذا قمتِ بشرائها عبر الإنترنت، فقد تم التعامل معها من قبل الشركة، وقضت وقتًا في صندوق المقوى، قبل أن تصبح بين ذراعيك.

لذا، إن الإجابة هي ببساطة نعم، وذلك وفقًا للعديد من أطباء الأمراض الجلدية، الذين يرون أنه من الحكمة تنظيف الملابس الجديدة قبل ارتدائها.

بالنسبة للمبتدئين، غالبًا يتم التعامل مع الملابس الجديدة بمواد طاردة للبقع، ومثبتات الألوان، وعوامل مضادة للتجاعيد، ومعززات النعومة، أي أنه يتم استخدام عدد من العلاجات والتشطيبات الكيميائية الأخرى، التي يمكن أن تهيج الجلد.

كما تستخدم معظم الشركات اليوريا فورمالدهايد، لتعزيز نسيج الأقمشة المختلفة، وتقليل التجاعيد في الملابس، لكن لن تزعج هذه اللمسات النهائية الجميع، إلا أن أصحاب البشرة الحساسة يمكن أن يتضرروا، حيث إن المواد الكيميائية المستخدمة يمكن أن تهيجها، وفي الحالات الشديدة قد تسبب لهم بطفح جلدي.



وكذلك في حال لم تغسلي ملابسكِ الجديدة قبل ارتدائها، فقد تسببُ لك الصبغات الإصابة بالتهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو رد فعل مرتبط بالجهاز المناعي لمسببات الحساسية التي تسبب تهيج بشرتك الرقيقة.

بغض النظر عن المكان الذي تشترين منه قطعكِ الجديدة، عادة يتم لمسها بواسطة مجموعات متعددة من الأيدي، قبل أن تصبح ملكك.