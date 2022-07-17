مؤسسة ثقافية تعلن إحصائية بعدد زوارها خلال العيد

وقالت المؤسسة في بيان، ‏إن "عدد زوّار أروقة المؤسسة التراثية في محلة حمّام المنقوشة، والتي تشمل متحف للتراث الشعبي، ومقهى فلكلوري ومطعم للمطبخ الموصلي ومحلات بمختلف الفعاليات وبيت تراثي، بلغ أكثر من (3000) زائر خلال الاسبوع الماضي".

وأضاف البيان أن "هذه الإحصائية جاءت حسب التقسيم التالي، ‏2100 زائر محلي من مدينة الموصل، ‏700 زائر من الاقضية والنواحي، ‏200 زائر من المدن العراقية وخاصة ‏(بغداد - دهوك - تكريت - كركوك - بابل)، ‏15 زائراً اجنبياً من مختلف الجنسيات".

‏وأكدت المؤسسة في بيانها أن "هذه الأرقام هي مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا لتقديم الأفضل دائماً، والعمل على تطوير أقسام "بيتنا"، واستحداث أخريات غيرها من أجل التواصل الدائم مع روّادها، ولجذب السوّاح والزوّار الى المدينة القديمة من الموصل".