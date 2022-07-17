أول تعليق للصحة العالمية بعد ظهور فيروس 'نادر' في غانا

وأعلنت الصحة العالمية تفشي فيروس "ماربورغ" في غانا، مساء الأحد، بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غربي إفريقيا.

وكان هناك 12 تفشيا كبيرا لفيروس "ماربورغ" منذ عام 1967 معظمها في جنوبي وشرقي القارة الأفريقية.