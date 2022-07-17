تفاصيل جديدة تخص الطائرة الأوكرانية المنكوبة في اليونان

وتحطمت طائرة الشحن (آن-12) القادمة من صربيا والتي كان يقودها طاقم طيران أوكراني في حقول بين قريتين يونانيتين مساء السبت.

وقالت السلطات إن جسم الطائرة انزلق على الأرض لمسافة 170 مترا قبل أن يتفكك.



وأفاد سكان المنطقة بأنهم رأوا كرة نارية وسمعوا انفجارات لمدة ساعتين بعد الحادث.

وصرح وزير الدفاع الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش في مؤتمر صحفي اليوم الأحد بأن الطائرة كانت تحمل 11.5 طن من قذائف الهاون صربية الصنع إلى بنغلادش، الدولة التي اشترتها.

وأقلعت الطائرة من مدينة نيس الصربية، وكان من المقرر أن تتوقف في العاصمة الأردنية عمان، قبل أن تتابع رحلتها.