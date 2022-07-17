تسجيل إصابتين بفيروس 'نادر' في دولة أفريقية

وأشارت دائرة الخدمات الصحية إلى أن الشخصين المصابين، و98 شخصا خالطوهم أخضعوا للحجر الصحي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي عن حالتين يشتبه في إصابتهما بفيروس ماربورغ في غانا.

وقالت المنظمة إن معدلات الوفاة في الإصابة بفيروس ماربورغ تراوحت بين 24% و88% في موجات التفشي السابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات.