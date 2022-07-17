المحافظات التي قررت تعطيل الدوام غداً

وقررت محافظة النجف تعطيل الدوام الرسمي بهذه المناسبة، كما قررت محافظة واسط تعطيل الدوام أيضاً.

وقررت أيضاً محافظات الديوانية والمثنى وبابل تعطيل الدوام لذات السبب.

كما قررت محافظات ذي قار وميسان والبصرة وكربلاء المقدسة وديالى تعطيل الدوام لذات المناسبة.

وعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، يحتفل به الملايين من المسلمين ويعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، والوصية جرت في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.