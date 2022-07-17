نواب النجف يستضيفون المحافظ لمناقشة هذه الملفات

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع عدد من نواب النجف، وردت لـ الخليج 365، إنه "بناءً على اجتماع أعضاء مجلس النواب العراقي / مكتب النجف الاشرف ليوم 15 تموز 2022 وكانت إحدى نتائجه هو استضافة محافظ النجف؛ وذلك تعزيزاً للتعاون والتنسيق في مجال تعزيز الجانب الأمني والخدمات العامة وإعادة إعمار المحافظة وتطوير عجلة الاقتصاد لجميع القطاعات والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من الفساد وخدمة للصالح العام".وأضافت، أن موعد الاستضافة سيكون "يوم الثلاثاء 19 تموز، الساعة العاشرة صباحاً، في مكتب مجلس النواب العراقي / مكتب النجف الاشرف".