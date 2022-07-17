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8 محافظات تعطل الدوام الرسمي غدا الأثنين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت 8 محافظات، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غداً الاثنين، بمناسبة عيد الغدير.
وقررت كل من محافظة النجف الأشرف وواسط والديوانية والمثنى وبابل وذي قار وميسان والبصرة.

ويحتفل الشيعية وهم الغالبية بعيد الغدير في يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) مولًى للمسلمين من بعده.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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