8 محافظات تعطل الدوام الرسمي غدا الأثنين

وقررت كل من محافظة النجف الأشرف وواسط والديوانية والمثنى وبابل وذي قار وميسان والبصرة.

ويحتفل الشيعية وهم الغالبية بعيد الغدير في يوم 18 من ذي الحجة من كل عام هجري احتفالًا باليوم الذي خطب فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) مولًى للمسلمين من بعده.

