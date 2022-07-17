تركيا.. حملة لمنع السوريين المجنسين من المشاركة بالانتخابات

وطالب المغردون الحكومة التركية بعدم السماح للسوريين المجنسين بالتصويت، تحت وسم: (لا للسماح للسوريين بالتصويت).

وتفاعل مع الحملة مؤيدو أحزاب المعارضة ونشطاء، حيث شاركوا مقطع فيديو قالوا إنه لـ"حزب العدالة والتنمية" يشرح آلية التصويت باللغة العربية لغير الناطقين باللغة التركية.



ومع تداول مقطع الفيديو بشكل واسع في الأوساط التركية، إلا أن مغردين أتراكا كشفوا أنه "مفبرك"، وأنه يعود لحملة انتخابات البلدية عام 2019.

وشاركت الصحفية صدف كاباش في الحملة، وكتبت في تغريدة: "حزب العدالة والتنمية يقول إنه بما أن الشعب التركي لم يصوت لنا، فلنغير الشعب إذا".

كما كتب سنان أوغان النائب السابق عن حزب "الحركة القومية": "حزب العدالة والتنمية يريدنا أن نفهم من هذا الفيديو أن عدد السوريين الذين سيصوتون في الانتخابات أعلى من 30 ألفا، والتي أعلن عنها وزير الداخلية سليمان صويلو، لقد أعطيت 100 مليار دولار من أموال الشعب لطالبي اللجوء، ولم يكن ذلك كافيا، والآن يمنحون "للاجئين" السلطة لتحديد مستقبلنا".