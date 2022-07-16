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اختتام قمة جدة للامن والتمنية في السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - وشهدت القمة طرح مجموعة مبادرات في مجال السلام والتنمية في المنطقة من بينها مبادرة العراق التي اطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظي والمتعلقة بانشاء بنك الشرق الأوسط للتكامل والتنمية من خلال شراكة بين دول المنطقة واستثمار الأموال من الفائض النفطي.

وشارك في قمة جدة بالإضافة الى المملكة السعودية الدولة المضيفة ،العراق والأردن ومصر ودول ،بالإضافة الى الرئيس الأميركي جو بايدن.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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