السيسي: لا مكان لمفهوم 'المليشيات والمرتزقة' في المنطقة

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – متابعة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، انه يجب التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، فيما بين ان مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هي من يجب أن يحكم العلاقات العربية العربية.



وقال السيسي خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في السعودية ان "قمة اليوم تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية ويجب على دولنا ومنطقتنا أن يكون لها إسهام ملموس لمواجهة التحديات المعاصرة".

واضاف، ان "الأزمات العالمية والإقليمية تتابعت وزادت حدتها وألقت بظلالها على البشرية بأكملها وحان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لوضع حد للصراعات والحروب الأهلية في منطقتنا ولا بد من تكثيف جهودنا المشتركة لحل نهائي لعملية السلام لا رجعة عنه".

وتابع، "لا مكان لمفهوم المليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة وسنحمي أمننا ومصالحنا بكافة الوسائل"، مشيرا الى ان "العالم يتسع للجميع ولسلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن".

وذكر الرئيس المصري ان "الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات المنطقة الممتدة ويجب التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وأردف ان "مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هي من يجب أن يحكم العلاقات العربية العربية والأمن القومي العربي كل لا يتجزأ"، لافتا الى اننا ندعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة".

واكمل السيسي، "نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله ولا بد من إعادة صياغة القوانين التي تحافظ على الأمن المائي".