العاهل الأردني: لا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية

وقال بن الحسين خلال كلمته في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في السعودية : "اجتماعنا اليوم في وقت تشهد منطقتنا والعالم تداعيات أزمة كورونا وانعكاسات الأزمة الأوكرانية".

وأضاف، انه "لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة على حدود 67".



واشار إلى انه "يجب أن يشمل التعاون الاقتصادي أشقاءنا في السلطة الفلسطينية".

وتابع العاهل الاردني، "نواجه مخاطر أمنية متجددة على حدودنا في مكافحة عمليات تهريب المخدرات والأسلحة".

وأنطلقت، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية بمشاركة كل من العراق والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والامارات، إلى جانب الولايات المتحدة.