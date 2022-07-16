انتشال ثلاث جثث من نهر دجلة في بغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "المفارز النهرية تمكنت من انتشال ثلاث جثث من داخل نهر دجلة (اسفل جسر الصرافية وجسر الجادرية)".

وفي سياق منفصل، أضاف المصدر أن "قوة أمنية تمكنت من القبض على شخص لقيامه بأطلاق النار على احد المواطنين مما ادى الى اصابته جراء نشوب مشاجرة وضبط بحوزته سلاح نوع مسدس ضمن منطقة البيجية".