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الكاظمي يعقد اجتماعاً مع جو بايدن في السعودية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الامريكي جو بادين في مدينة جدة السعودية.

وقال مراسل السومرية، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً خاصاً مع الرئيس الامريكي جو بادين في مدينة جدة السعودية".

 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، عن اتفاق لربط شبكة الطاقة الكهربائية في العراق بشبكة .

 

وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ايضا، اجتماعا مع في جدة.

 

وفي وقت سابق من يوم أمس، وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة.

 

وضم الوفد العراقي برئاسة الكاظمي كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير المالية علي علاوي ووزير النفط احسان عبد الجبار ووزير التجارة علاء الجبوري ووزير الكهرباء عادل كريم.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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