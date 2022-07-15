الإطار التنسيقي يدعو البرلمان لعقد جلسة انتخاب الرئيس

بغداد - ياسين صفوان - دعا الاطار التنسيقي، الجمعة، مجلس النواب الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هذا الاسبوع.

وقال بيان للاطار، إن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 101 لمناقشة مجمل التطورات السياسية وبالأخص موضوعة تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية". واقر الاطار التنسيقي بحسب البيان " انعقاده الدائم في جلسة مفتوحة ومستمرة لاختيار رئيس الوزراء خلال الايام القليلة المقبلة وفق الاليات التي وضعها الاطار لذلك"، داعياً رئاسة مجلس النواب الى "عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية خلال هذا الاسبوع لغرض اكمال الاستحقاقات الدستورية".

وجدد الاطار "دعوة الاطراف الكردية الى تكثيف حواراتهم والاتفاق على شخص رئيس الجمهورية او الية اختياره، قبل عقد جلسة مجلس النواب من اجل الاسراع في اكمال متطلبات تشكيل الحكومة والمباشرة بتنفيذ خطوات البناء والاعمار والخدمات وغيرها مما ينتظره شعبنا الابي".