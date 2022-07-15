العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج

بغداد - ياسين صفوان - وقع العراق والسعودية، اليوم الجمعة، اتفاقية الربط الكهربائي مع الخليج.

وكشف الرئيس الامريكي جو بايدن، الجمعة، عن اتفاق على ربط كهرباء العراق بشبكة مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن تشهد جدة السعودية، يوم غد السبت، قمة دولية ستبحث في قضايا التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة الى جدة للمشاركة في القمة، وكان في استقباله مطار المدينة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.