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بايدن يكشف من جدة عن اتفاق يخص كهرباء العراق

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بغداد - ياسين صفوان - كشف الرئيس الامريكي جو بايدن، الجمعة، عن اتفاق على ربط كهرباء العراق بشبكة .

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة، "اتفقنا على ربط شبكة الكهرباء في العراق بشبكة مجلس التعاون عبر والكويت وتقليل الاحتياج الى إيران".

 

الى ذلك، قال بايدن، "لن نترك فراغاً في الشرق الاوسط كي تملأه روسيا والصين"، مشيراً الى "اتفاق لتعزيز الهدنة في اليمن".

 

وفي سياق آخر، نقلت وكالة "فرانس برس" أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر ، من الهجمات على المعارضين في المستقبل".

 

ومن المقرر أن تشهد جدة يوم غد السبت، قمة دولية ستبحث في قضايا التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.

 

ووصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة الى جدة للمشاركة في القمة، وكان في استقباله مطار المدينة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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