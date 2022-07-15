خلال 24 ساعة.. الدفاع المدني تعلن إخماد 10 حرائق في الكرخ

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن إخماد 10 حرائق في الكرخ من بغداد خلال 24 ساعة.

وقالت المديرية في بيان، إن "حصيلة لاهم عمليات الاخماد لمراكز الكرخ خلال 24 ساعة الماضية وكانت على النحو الاتي"، مشيرة الى أن "مركز الشعلة وباسناد مركز الغزالية والتاجي يخمدون حادث حريق دونم مع حقل دواجن في بستان منطقة السلاميات قرية ابو ريشة بسبب سقوط الكيبل الوطني".

وأضافت أن "مركز ابي غريب يخمد حادث قصب كثيف محاذي لشارع ابي غريب القديم وقريب من العجلات المارة بسبب جراء التنظيف"، مشيراً الى أن "مركز المنصور يخمد حادث حريق داخل دار سكن وينقذ قاصة عدد (٢) بداخلها ١٨٠٠٠٠٠٠ مليون دينار عراقي مع مصوغات ذهبية وتم تسليمها اصولياً منطقة حي دراغ بسبب تماس كهربائي داخلي".

ولفتت الى أن "مركز الحرية يخمد حادثين في منطقة الدولعي الاول غرفه طابق ثاني بسبب تماس كهربائي داخلي والثاني مخزن (بيتونه) على سطح دار اسبابه العبث والاهمال"، مؤكدة أن "مركز الغزالية يخمد حادث حريق مطبخ داخل دار شارع الضغط بسبب تسرب غاز الطبخ".

وتابعت أن "مركز البياع يخمد حادث حريق داخل دار سكن منطقة حي المعلمين بسبب تماس كهربائي داخلي"، مضيفة أن "مفرزة سبع البور تخمد حادث قصب كثيف خلف مركز الشرطة جراء التنظيف".

وأكدت أن "مركز الداوودي يخمد حادث عجلة سايبا منطقة حي حطين بسبب الاهمال"، مشيرة الى أن "مركز البياع يخمد حادثين الاول داخل دار وانقاذ مبلغ من المال تم تسليمه اصولياً منطقة السيدية اسبابه تماس كهربائي داخلي والثاني قصب منطقة البو عيثه جراء عملية التنظيف"، مؤكدة أن "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية".