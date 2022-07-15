انت الان تتابع خبر الكاظمي: مؤتمر جدة لن يناقش التطبيع والعراق لن يدخل أي تحالف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي، عقده قبيل مغادرته إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر جدة، إن "المؤتمر سيناقش أفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والحرب الروسية الأوكرانية".

وأضاف، أنه "هناك محاولات للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة"، مؤكداً أن "سياسة العراق تصفير المشاكل وتحقيق التوازن في العلاقات".



وشدد على أن "العراق لن يكون اليوم أو غداً ضمن أي محور أو تحالف عسكري، كما أنه لن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار".

وبين الكاظمي، أن "مؤتمر جدة لن يناقش موضوع التطبيع مطلقاً".

ولفت إلى أنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن "ملف الاتفاقية الاستراتيجية في جوانب الصحة والاقتصاد".

كما دعا الكاظمي، الأطراف السياسية إلى "استثمار المبادرة التي أطلقها السيد مقتدى الصدر".

وكان مقتدى الصدر قد أطلق مبادرة من عشر نقاط، وذلك خلال صلاة الجمعة الموحدة، التي أقيمت اليوم؛ بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل السيد محمد الصدر.



وألقى خطيب الجمعة، محمود الجياشي، خطاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي دعا فيه إلى عدة أمور، من بينها إخراج القوات الأجنبية، ومحاسبة الفاسدين.