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رسميا.. محرز بالقميص السماوي حتى 2025

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-15 | 18:36

رسميا.. محرز بالقميص السماوي حتى 2025

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد نجمه الجزائري رياض محرز، ليظل داخل صفوف الفريق حتى حزيران 2025.
وذكر السيتي عبر موقعه الرسمي، أن "محرز وقع على عقد جديد يربطه بالفريق السماوي لمدة عامين، ليصبح مرتبطا بعقد حتى حزيران2025".

وكان الجزائري رياض محرز صاحب ال31 عاما قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2018 قادما من ليستر سيتي.


وشارك محرز مع السيتي في 189 مباراة بقميص النادي في جميع المسابقات، سجل خلالهم 63 هدفا فيما قدم 45 تمريرة حاسمة.

وفاز الجناح الجزائري مع السيتي بلقب 3 مرات، وكأس الرابطة 3 مرات، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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