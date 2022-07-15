- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر دعا لعودة المصلين بأسرع وقت.. الصدر يغرد بعد انتهاء الصلاة الموحدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بعد انتهاء الصلاة الموحدة التي أُقيمت في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
وقال الصدر في تغريدته التي تابعتها الخليج 365: "شكرا لله على هذا النصر العظيم، والشكر لشفاعة وفيوضات المعصومين، والشكر لشهيد الجمعة ومحييها، والشكر موصول إلى اللجنة المشرفة، والشكر لمصلي الجمعة، والشكر للقوات الأمنية، والشكر للمضيفين في مدينة (ثورة الصدر)، والشكر للقنوات الفضائية التي غطت هذه الملحمة العبادية الوطنية المليونية الإصلاحية".
وأضاف: "تقبّلَ الله عمل الجميع، ونسأله أن يعود الجميع بسلام بأسرع وقت ممكن".
وأضاف: "تقبّلَ الله عمل الجميع، ونسأله أن يعود الجميع بسلام بأسرع وقت ممكن".