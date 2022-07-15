دعا لعودة المصلين بأسرع وقت.. الصدر يغرد بعد انتهاء الصلاة الموحدة

وقال الصدر في تغريدته التي تابعتها الخليج 365: "شكرا لله على هذا النصر العظيم، والشكر لشفاعة وفيوضات المعصومين، والشكر لشهيد الجمعة ومحييها، والشكر موصول إلى اللجنة المشرفة، والشكر لمصلي الجمعة، والشكر للقوات الأمنية، والشكر للمضيفين في مدينة (ثورة الصدر)، والشكر للقنوات الفضائية التي غطت هذه الملحمة العبادية الوطنية المليونية الإصلاحية".



وأضاف: "تقبّلَ الله عمل الجميع، ونسأله أن يعود الجميع بسلام بأسرع وقت ممكن".