انت الان تتابع خبر السومرية تنشر خطاب الصدر: لا تعيدوا المجرب إلى الحكم.. وهذا ما يجب فعله! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في خطابه، الذي تابعته الخليج 365: "أستغل وجودكم ايها المؤمنون المخلصون لدينكم وعقيدتكم وعراقكم، لأبعث رسالتي هذه إلى من يهمه الأمر".

وأضاف: "نحن في مفترق طريق صعب ووعر، إبان تشكيل الحكومة من قبل بعض مَن لا نحسن الظن بهم.. وجربناهم سابقاً، ولم يفلحوا، أنصحهم إذا أرادوا تشكيل الحكومة فعليهم قبل ذلك الالتزام بإخراج ما تبقى من القوات الأجنبية بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية".



وأشار إلى أن "أول خطوات التوبة محاسبة الفاسدين علناً"، داعياً "الكتل السياسية وبالاخص الشيعية التوبة الى الله ومحاسبة فاسديهم".

وتابع الصدر قائلاً: "المرجعية أغلقت بابها أمام جميع السياسيين بلا استثناء وهذه سبة للسياسيين الشيعة بالخصوص".

وشدد على عدم إمكانية "تشكيل حكومة عراقية قوية مع وجود سلاح منفلت ومليشيات منفلتة".

وأكمل: "باسمي واسم الحشد، نشكر أهالي المناطق المحررة، ولولا تعاونهم لما تحررت اراضيهم، ويجب إعادة تنظيم الحشد من العناصر غير المنضبطة".



ودعا الصدر إلى "إبعاد الحشد عن التدخلات الخارجية وعدم زجهم بحروب طائفية وإبعادهم عن السياسة والتجارة".

وشدد الصدر على ضرورة "الاعتناء بأهالي المناطق المحررة، وإبعاد المليشيات عنها والتجار الفاسدين".

وأكمل قائلاً: "لا تعيدوا المجرّب إلى الحكم فتتكرر المأساة القديمة، كمأساة سبايكر والصقلاوية وغيرها".