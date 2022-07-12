في بغداد.. اجتماع لمناقشة 'صلاة الجمعة الموحدة'

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة المكلفة بالإشراف على صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اجتماعاً موسعاً مع قائد عمليات بغداد.

وقالت اللجنة في بيان، "تواصل اللجنة المكلفة بالإشراف على اقامة صلاة الجمعة الموحدة التي ستقام في بغداد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة الحرام، اجتماعاتها وعملها واستعداداتها".

وأضافت أن "من تلك الاستعدادات عقد اعضاء اللجنة (السيد ابراهيم الجابري والسيد حاكم الزاملي والحاج ابو مصطفى الحميداوي) اجتماعاً موسعاً مع قائد عمليات بغداد للجيش العراقي، نوقش خلاله جملة من الامور المهمة، حيث تم التأكيد على اهمية التنظيم والتعاون المشترك، فيما اكد الحميداوي على الجانبين الامني والاستخباري".



من جانبه ابدى قائد العمليات بحسب البيان "استعداده التام للتعاون المشترك وبذل اقصى الجهود من اجل تأمين الحماية اللازمة للمصلين".