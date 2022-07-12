مكتب علاوي يصدر توضيحاً بشأن حديثه لـ السومرية عن 'التطبيع'

وقال المكتب في بيان، "تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مزيفاً وحديثٍ مجزء لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي تدعي فيه ان علاوي يدعو الى التطبيع".

وأضاف المكتب أن "الحديث مقتطع ومجزء من لقاء الدكتور اياد علاوي على قناة السومرية الذي تم عرضه الاسبوع الماضي وبالامكان متابعة اللقاء كاملاً ومعرفة ما جاء في حديث الدكتور علاوي"، مشيراً الى أن "زعيم ائتلاف الوطنية كان وما يزال وسيبقى مناصراً لقضية العرب الاولى فلسطين وله علاقات اخوية متينة مع القيادات الفلسطينية منذ ستينات القرن الماضي والى يومنا هذا وما اكده خلال اللقاء هو ان الحل الوحيد يكمن بحل الدولتين وان تكون القدس عاصمةً لفلسطين وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل لأخواننا من ابناء الشعب الفلسطيني".



واعتبر المكتب أن "مثل هذه الهجمات من قبل ضعاف النفوس ما هي الا محاولة للنيل من الرموز الوطنية"، مشيراً الى أن "الدكتور علاوي سيبقى على نهجه الوطني ثابتاً على مبادئه واقفاً مع ابناء شعبنا العراقي الكريم وداعياً لتحقيق الامن والسلام في بلداننا العربية ودول المنطقة والعالم".