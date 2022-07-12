فرنسا تتحدث عن نافذة الفرصة أمام إحياء 'الاتفاق النووي'

وفي كلمة ألقتها في البرلمان الفرنسي، قالت كولونا: "أمامنا أسابيع قليلة فقط قبل أن تغلق نافذة الفرصة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني".

وأضافت أن "الموقف لم يعد قابلا للدفاع"، متهمة طهران بـ"استخدام تكتيكات المماطلة والتراجع عن المواقف المتفق عليها سابقا خلال المحادثات التي عقدت في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر، بينما تمضي قدما في برنامجها النووي".