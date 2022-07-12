خلال يوم.. عبور أكثر من 440 مهاجراً القناة الإنجليزية

وفي العام الماضي، عبر 28526 شخصا القناة في قوارب صغيرة، ارتفاعا من 8404 في عام 2020.

وتعتبر القناة الإنجليزية من أخطر ممرات الشحن وأكثرها ازدحاما في العالم.

وأعلنت الحكومة البريطانية في أبريل أنها تخطط لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا، إلا أنه تم إلغاء الرحلة الأولى قبل دقائق من الإقلاع بعد صدور قرار قضائي.