في بغداد.. إنقاذ شاب وشابة من الانتحار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن إنقاذ شاب وشابة اقدما على الانتحار من أعلى جسرين.



وقالت القيادة في بيان، "اقدمت شابة تبلغ من العمر 16 عاما على محاولة الانتحار من أعلى احد الجسور ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد التاسع التابع للقيادة حيث تم السيطرة على الموقف من قبل مفارز الفوج المذكور".

وأضاف البيان أن "مفارز فوج المهام والواجبات التابع للقيادة سيطرت ايضا على شاب اقدم على الانتحار من أعلى جسر اخر ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور".